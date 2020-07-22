Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 20–22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с ветром, дождями и грозой 22 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.