Ворвавшийся в прямой эфир политика рыжий кот прославился в Сети

Член шотландского парламента от партии Ochil & South Perthshire Джон Николсон повеселил пользователей интернета, когда во время его речи в кадре неожиданно появился питомец, закрыв лицо хозяина своим хвостом.

Политик выступал на тему размещения субтитров на детском телевидении, когда его питомец, неожиданно появившийся в кадре, закрыл лицо своего хозяина пушистым хвостом, передает Рен ТВ.

Через несколько секунд все участники онлайн-совещания уже едва могли сдержать смех, а члену парламента извинился за забавное происшествие.

Уже после эфира Николсон рассказал о питомце в своем Twitter. Оказалось, что кота зовут Роджо, а в день эфира он очень хотел погулять и таким образом звал хозяина.