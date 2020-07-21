США обвинили китайских хакеров в попытке украсть вакцину от коронавируса

Китайские хакеры украли у разных компаний, в том числе у разработчиков вакцины от коронавируса, торговые ноу-хау на сотни миллионов долларов, утверждает американский минюст.

Минюст США обвинил двух неназванных хакеров в выявлении уязвимостей в сетях компаний, создающих вакцины от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Также хакеров обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств.

Украденные данные могут быть интересны правительству Китая, считают федеральные обвинители.

Не уточняется, получили ли хакеры доступ к исследованиям по коронавирусу. Дело было заведено в федеральном суде штата Вашингтон.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в разных странах. В Кремле подчеркнули, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии.

После этого в США разработали проект закона, который предусматривает санкции против иностранных хакеров, якобы намеревающихся получить данные об американских разработках вакцины от коронавируса.