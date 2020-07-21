Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 20–22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов, передает ТАСС.

Ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с дождями и грозами 21 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс десять градусов.