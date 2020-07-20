Эксперт оценил опасность зараженной цезием черники для человека

Если съесть несколько ведер черники с цезием, то это поспособствует развитию различных болезней, в худшем случае – онкологии, но в небольших количествах она для человека не опасна, заявил газете ВЗГЛЯД член общественного совета госкорпорации «Росатом», член совета Центра экологической политики России Валерий Меньщиков.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что в Мытищах обнаружили партию черники с содержанием радиоактивного цезия.

«Откуда там взялся цезий – понятно: из той почвы, в которой она растет. А у нас до сих пор есть целые регионы, где есть «Чернобыльские пятнышки». Сейчас, конечно, там все меньше по мощности и радиоактивности, но они все-таки есть. И некоторые ягоды, особенно болотные (черника, голубика, клюква), а также грибы все эти вещества из земли впитывают. А где именно такая черника была собрана, никто, кроме полиции, не установит», – говорит Меньщиков.

Эксперт объясняет, что продавцы, которые и приобрели данный товар, уже точно знают «чистые области», которые и называют при торговле.

«Но для того, чтобы для человека были какие-то реальные последствия от такой ягоды, ее потребуется съесть не меньше нескольких ведер. Тем не менее, Росприроднадзор регулярно фиксирует превышение допустимых норм и не разрешает эту продажу. Потому что попадание в организм любых загрязненных радиацией продуктов может вызывать на первых этапах какие-то общие заболевания, а при очень большой дозе – онкологию. Но, повторюсь, такой черники придется съесть очень много, чтобы были какие-то последствия», – резюмировал Меньщиков.