Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

Отдыхать на пляжах и купаться в море, можно не опасаясь заражения коронавирусом, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен», – сказал Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, можно ли заразиться COVID-19 при купании в реке или озере.

Напомним, что Высший совет по научным исследованиям Испании заявил о небольшой вероятности заражения коронавирусом при контакте с водой во время купания в море.