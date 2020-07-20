ЕК и Би-би-си выделили на поддержку иноагентов в России 56 млн рублей

Британская корпорация Би-би-си и Еврокомиссия выделили грант в размере 56,2 млн рублей (750 тыс. евро) на проект «WE ACT», ориентированный на Россию. Заявленная цель проекта – усиление позиций женщин в предпринимательстве и СМИ. В действительности это позволяет обходить закон об иноагентах.

Координатором проекта является организация IREX EUROPE, в качестве исполнителей из России указаны ООО «Новые региональные медиа» и российская структура IMPACT HUB LLC. Координатором программы стала организация IREX EUROPE, а исполнителями в России значатся ООО «Новые региональные медиа» и IMPACT HUB LLC, пишет «Ридус».

Компания «Новые региональные медиа» должна заняться борьбой за права женщин в России. Проверка показала, что компания принадлежит Павлу Владимировичу Андрееву, который также является учредителем и гендиректором ООО «Вектор 7». Эта ООО, в свою очередь, является учредителем издания «7×7».

Таким образом, получение средств на стороннее коммерческое юрлицо позволяет «7×7» избегать включения в реестр СМИ-иноагентов за отсутствием формальных оснований для этого.

Стоит отметить, что Павел Андреев является действующим членом правления Международного «Мемориала» – НКО, признанной иностранным агентом в России. Данное обстоятельство объясняет тесную связь Мемориала с изданием «7×7», регулярно оказывающим первому информационную поддержку.