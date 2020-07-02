В Сети появились видео с переозвучкой советских и голливудских фильмов на тему голосования

В Сети опубликовали несколько видеороликов с эпизодами из известных советских и голливудских фильмов, переозвученных под современными реалиями, ролики посвящены важности принятия поправок в Конституцию.

В фрагментах фильмов демонстрирется, как изменится жизнь тех, кто проголосовал против поправок, передает Ireactor. Антигероями стали, например, олигарх Михаил Ходорковский, которому достался образ главаря преступной банды из ленты «Жмурки», либо «нерадивый» чиновник, внезапно попавший в кино про Шурика.

Доктор Ширли из оскароносного фильма «Зеленая книга» олицетворяет позитивные изменения. В опубликованном ролике он категорически заявляет своему спутнику, что отныне у него не получится безнаказанно загрязнять окружающую среду, ведь поправки вступили в силу.

Каждый ролик сопровождается слоганом «Поправили». Таким образом авторы видео хотят подчеркнуть, что они одобряют изменения, которые будут введены после подписания президентом в Основной закон. Видеоролики также демонстрируют позитивные перемены, которые неизбежно последуют в жизни обычных людей.

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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