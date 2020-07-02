Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

Специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуется употреблять с утра, чтобы не страдать от неприятных ощущений, усталости и голода в течение дня.

В частности, по информации турецкого издания Sozcu, до 10 утра не стоить есть злаковые хлопья, поскольку в них слишком много сахара и калорий. Полезной заменой будет служить овсяная каша – она богата клетчаткой, но содержит меньше углеводов, передает «Царьград».

Также эксперты не рекомендуют употреблять утром сливочное масло, поскольку в нем много жира, что отрицательно влияет на сердце. Вместо этого можно выбрать ореховое масло, которое стимулирует выработку веществ, регулирующих аппетит.

До 10 утра лучше не есть блины и печенье, поскольку чувство голода вернется очень скоро. Заменой послужит тост из цельнозернового хлеба или оладьи из муки грубого помола. Такой завтрак богат клетчаткой.

Кроме того, специалисты рекомендуют не начинать свой день с обезжиренного йогурта, поскольку в нем слишком мало белка и много сахара. При необходимости лучше выбирать продукт с нормальной жирностью.

Вместо сока на завтрак лучше есть фрукты. Сок содержит мало клетчатки и состоит в основном из сахаров, которые нежелательны с утра.

Ранее специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции.