В Москве ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 23–28 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 13 градусов. В отдельных районах ожидается гроза. Желтый уровень опасности объявлен в Московской области с утра четверга и до позднего вечера из-за грозы.