Стало известно о последних днях актрисы Макаровой

Последние дни жизни звезды «Убойной силы» Марины Макаровой, у которой диагностировали рак четвертой стадии, прошли в московской больнице.

Сначала актриса проходила лечение в костромском онкологическом госпитале, но потом ее перевели в центральную клиническую больницу святителя Алексия в Москве. Именно там и прошли последние дни жизни Макаровой. По словам Голодницкого, коллега стойко переносила тяжелые процедуры и постоянные боли. Однако победить страшный недуг так и не смогла, передает «СтарХит».

Уточняется, что карьера Макаровой в Санкт-Петербурге застопорилась. Именно поэтому она вернулась на малую родину в Кострому, чтобы быть поближе к родителям. Здесь 45-летняя звезда трудилась в камерном драматическом театре.

«Помогали всем миром. В июне труппа нашего театра объявила о сборе средств для прохождения лечения в Российском онкологическом центре имени Блохина. Квоту ждать времени не было. Откликнулось очень много неравнодушных людей, за что им огромное спасибо. Вот только деньги в этой жизни решают далеко не все. Смогли ли бы медики продлить жизнь Марины в этом центре – вопрос, все-таки четвертая неоперабельная стадия рака желудка. Но мы постарались сделать все, что было в наших силах», – сказал главный режиссер театра Станислав Голодницкий.

Он также подчеркнул, что в последний раз общался с Мариной около пяти дней назад. «Поговорить нормально не удалось, поскольку звонил рано утром, а в палате все еще спали. Но Марина очень ценила ту заботу, которую к ней проявляли коллеги, друзья. У нее не было детей, с мужем она находилась в разводе. Из самых близких были мама и папа. Им сейчас очень тяжело. Для нас для всех она была светлым, жизнерадостным, глубоко верующим человеком. Настоящим профессионалом своего дела и талантливой актрисой. Она работала до последних дней, очень любила свою профессию», – добавил режиссер.

Похороны Макаровой пройдут в храме святого Иоанна Кронштадского 22 июля в 11 утра. Коллеги артистки уверены, что на церемонию захотят прийти десятки поклонников Марины, которые все эти годы восхищались ее талантом.

Ранее сообщалось, что актриса скончалась на 46-м году жизни. Макарова сотрудничала с театром «Приют комедиантов», а также играла в антрепризах.