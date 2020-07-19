Эксперты обвинили ФРГ в нарушениях при экспорте вооружений

По утверждению специалистов из Гессенского фонда исследования мира и конфликтов, Германия экспортирует военное оружие и технику в страны, нарушающие права человека уже на протяжении 30 лет, заявили эксперты Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK), которые провели исследование по заказу международной экологической организации Greenpeace.

«Германия одобряет и экспортирует военное оружие и технику в страны, находящиеся в состоянии войны и кризиса, в государства, нарушающие права человека, и в регионы, где отмечается напряженность», – передает Deutsche Welle сообщение исследования.

Особое внимание в публикации уделяется соответствию политики ФРГ в области экспорта вооружений, которая проводится с 1990 года, с общей позицией ЕС по данному вопросу. Так, Евросоюз выработал восемь критериев, которые должны учитываться при утверждении подобных поставок. К ним относятся, в частности, «уважение прав человека и международного гуманитарного права страной конечного назначения», а также условие «поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе».

Кроме того, по утверждению исследователей, Германия «неоднократно нарушала эти критерии». В качестве примера авторы публикации приводят ситуацию в сентябре 2014 года в Мексике, когда полиция жестоко разогнала студенческие протесты, применив штурмовую винтовку HK G-36 из германских поставок.

Отмечается, что в середине июня стало известно, что общая стоимость экспортированных из Германии вооружений в 2019 году превысила 8 млрд евро, что стало рекордом за последние 10 лет. По данным министерства экономики ФРГ, 55,9% от объема экспорта вооружений в 2019 году пришлось на страны ЕС и НАТО, а также приравниваемые к ним государства, с которыми Германия поддерживает особенно тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Таким образом, рост общего объема экспорта вооружений в 2019 году был обусловлен растущими тратами этих стран на оборону, отмечали в Минэкономики ФРГ. На общем фоне выделялся, в частности, крупный заказ из Венгрии, добавили представители министерства.

В то же время на так называемые «третьи страны» в 2019 году пришелся объем экспорта вооружений в размере 3,53 млрд евро, что примерно соответствуют среднему показателю за последние пять лет.

Основными покупателями немецкого вооружения из числа «третьих стран» в 2019 году были Алжир (847 млн евро), Египет (802 млн евро), а также Южная Корея (373 млн евро), ОАЭ (257 млн евро) и Катар (236 млн евро), следовало из отчета.

Помимо прочего, в партии «зеленых» рост экспорта вооружений раскритиковали как «безответственный».

Напомним, годом ранее германское правительство приостановило поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии. За первые четыре месяца 2019 года Анкара получила вооружений из ФРГ на 184,1 млн евро.