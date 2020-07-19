Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, по области – 18–23 градуса тепла.

Ветер северный, 3–8 метров в секунду, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметра ртутного столба.