Президент Грузии заявила о готовности посетить Украину для спасения отношений двух стран

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности посетить Украину, чтобы перезапустить двусторонние отношения ради «обновления традиционной дружбы», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили назвала «важными» отношения с Украиной и обратила внимание на «попытки ослабить партнерство», особенно в условиях, когда Евросоюз (ЕС) определяется с будущим для стран-участниц программы «Восточное партнерство».

В это же время она назвала «провокационным» тон «иностранного гражданина, служащего другому государству», имея в виду экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне занимающего должность главы украинского исполкома реформ.

Зурабишвили критически отозвалась о заявлениях экс-президента, который недавно назвал власти Грузии «нелегитимными» и пообещал сместить их на выборах в парламент в октябре.

Президент Грузии, выражая готовность направиться в Киев, отметила, что партнерство двух стран важно для их «общего пути» в ЕС и НАТО, а также в контексте сотрудничества Грузии, Украины, Румынии, Болгарии и Турции в Черном море.

Ранее генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил Киеву, заявившему, что антигрузинские высказывания Саакашвили являются мнением частного лица.

Бывший государственный министр Грузии, кинорежиссер Георгий Хаиндрава назвал «запоздалыми» и «не до конца понятными» объяснения Украины о том, что Саакашвили, негативно влияющий на отношения двух стран, не является официальным лицом.

Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что высказывания Саакашвили приводит к тому, что Киев «огребает» от Тбилиси, Хаиндрава заявил, что бывший президент Грузии «не является частным лицом».

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» – Саакашвили.

Кроме того, Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства Саакашвили в ее внутренние дела. Напомним, он заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.

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