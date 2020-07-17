Производители антисептиков и жидкого мыла столкнулись с неожиданной проблемой

Повышенный спрос на антисептики и жидкое мыло привел к дефициту пластиковых дозаторов с помпой, производители вынуждены искать альтернативу, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, за первые шесть месяцев 2020 года продажи санитайзера увеличились почти в пять раз. Увеличились также цены на дозаторы, которые чаще всего производят в Китае, а сроки поставок выросли.

Американский производитель дозаторов AptarGroup Inc. стал выпускать до 100 помп в минуту, однако этого недостаточно. Многие производители вынуждены были потратить много времени, чтобы найти поставщика дозаторов, передает «Интерфакс».

Бренды антисептиков Purell Gojo Industries Inc. и Reckitt начали выпускать свою продукцию в баночках со съемной крышкой. Другие перешли на тару с откручивающейся крышечкой.

При этом дефицит дозаторов, как отмечают компании, позволил ускорить отказ от этого вида продукта, для производства которого используются различные типы пластика, которые не всегда перерабатывают. Кроме того, как надеются производители, покупатели станут использовать дезинфицирующие средства в больших упаковках.

В Великобритании некоторые сети супермаркетов просят не выбрасывать дозаторы и использовать их повторно. К акции по сбору использованных дозаторов и спреев присоединилась пожарно-спасательная служба Лондона.

«Люди думают, почему пожарная бригада участвует в этом, но в условиях климатических изменений именно нам приходится пробираться по наводненным улицам и тушить лесные пожары», – сказал руководитель экологических инициатив в бригаде Саймон Джейкмен.

Ранее сообщалось, что российская компания «Арнест» начала поставлять за рубеж антисептики «Септима». Также стало известно, что Россия будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.