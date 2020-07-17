Эксперты: Видеоролик «Голоса» соответствует логике действий провокаторов

Ролик движения «Голос» с критикой голосования по поправкам к Конституции носит провокационный характер и сделан по лекалам американских инструкций про «цветные революции», считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Так они отреагировали на распространение в интернете ролика движения «Голос».

«Подобных провокационных роликов в сети огромное множество. Под видом общей массы берутся единичные нарушения, которые, возможно, действительно имели место быть. Но они выставляются за массовые нарушения избирательного права и процесса», – сказал председатель Пензенского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

Глухов добавил, что благодаря развитой сети Интернет и видеофиксации, которая ведется практически повсеместно, выявить истину в данных проблемах не составляет труда. «Однако ряд лиц активно использует данные факты для того, чтобы максимально дестабилизировать обстановку, не дать избирательной системе России нормально функционировать и выполнять свои полномочия, установленные законодательством», – считает эксперт.

По его словам, ролик «Голоса» очень похож на аналогичные, у которых прослеживаются типовые провокационные сценарии. «Учитывая тот факт, что общероссийское голосование уже прошло, а данные ролики все выпускаются, а не обжалуются результаты голосования на участках, это очень похоже на заранее проработанную и хорошо подготовленную провокацию», – пояснил Глухов.

В свою очередь эксперт Независимого общественного мониторинга, политолог Владислав Шиндяев уверен, что ролик «Голоса» «носит заготовленный характер, и никаким образом не отражает реалий проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России».

«Подобные видеоматериалы мы уже видели на площадках различных источников. Технология их создания проста и, кроме того, заимствована с американских лекал с инструкциями про «цветные революции». Совершенно присуща такому стилю вся сопутствующая атрибутика – тревожная музыка, нагнетающий беспокойство подбор кадров и обилие лиц, выступающих якобы экспертами в данной сфере. Все это работает на создание соответствующего негативного эмоционального фона, чтобы за неимением конкретных фактов искусственно создать ощущение проблемы», – пояснил эксперт.

Шиндяев подчеркивает, что методы, использованные в видеоролике, характерны для специально спродюссированных сюжетов, которые призваны создавать негативные мнения об электоральных процессах в стране. «И то, что эти сюжеты касаются именно голосования по поправкам к Конституции или носят массовый характер, вызывает огромнейшие сомнения», – указал собеседник.

Политолог предлагает относиться к таким видеоматериалам «абсолютно критически, с определенной долей скептицизма». «Все хорошо к месту в рамках контекста. Если и утверждать, что какие-то нарушения были, то необходимы конкретные доказательства. Мы понимаем, что в рамках избирательных кампаний, в том числе в поддержку протестных сторон, работают профессиональные юристы, которые могли бы при наличии каких-либо фактов нарушений собрать доказательства, оформить соответствующие заявления. Кадры, приведенные в видеоролике, соответствуют типичной логике действий провокаторов и, как все иные заявления, не являются репрезентативными и доказательными», – считает Шиндяев.

В среду член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что движение «Голос» распространяет в Сети видеоролик, с помощью которого вновь пытается реанимировать претензии, которые уже были ранее убедительно раскритикованы правоведами и общественниками. По мнению собеседника, видеоролик направлен на отрицание результатов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и способов его проведения.

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