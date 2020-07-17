Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

На северо-западе Москвы неизвестный украл у сидевшего в машине сотрудника автосервиса 600 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, в тот момент, когда 25-летний молодой человек находился в машине, дверь в салон открыл неизвестный в маске и распылил ему газ из баллончика в лицо, после чего обокрал почти на 600 тысяч рублей и скрылся.

Отмечается, что инцидент произошел 16 июля. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в июне мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал.