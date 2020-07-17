Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о невозможности существования Украины без России.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев».

Он пояснил, что причина таких высказываний заключается в том, что без России «теряется смысл существования Украины», поскольку у этой страны нет «другого места в мире, как относительно России». При этом Москве Украина нужна как невраждебное или, в лучшем случае, дружественное государство, считает сенатор.

«Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО?» – с иронией заметил Пушков.

В заключении парламентарий подчеркнул, что именно Россия и «фантазии о ее намерениях» придают смысл существованию нынешней Украины, поэтому без России ей никак не обойтись.

Напомним, 8 июля экс-глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия якобы намеревается ввести войска на восток Украины. При этом Москва неоднократно опровергала заявления Киева о готовящемся либо уже начавшемся «открытом вторжении» России.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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