Москва заявила о тренировке сирийских боевиков американцами

Есть сведения о том, что оккупирующие «зону безопасности» у населенного пункта Ат-Танф в Сирии американские военные занимаются тренировкой боевиков, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поступает информация о том, что оккупирующие «зону безопасности» вокруг населенного пункта Ат-Танф – речь идет об американцах – тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований «Магавир ас-Саура», делается это для диверсионных акций в других частях Сирии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

В районах присутствия США в Сирии террористы не теряют позиции, «наоборот, их поощряют к дальнейшей активности», отметила дипломат.

В целом в Сирии ситуация остается напряженной, отметила представитель ведомства.

«Наиболее сложная обстановка наблюдается на неподконтрольных Дамаску территориях – прежде всего, в Идлибе и Заевфратье», – указала Захарова.

Террористы в зоне деэскалации продолжают сопротивляться российско-турецким силам и пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.

Террористы также стали больше обстреливать позиции сирийских правительственных сил и близлежащих населенных пунктов. 11 июля боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, 14 июля на пути следования российско-турецкого патруля был подорван фугас, получили ранения несколько военных, рассказала Захарова.

«Безусловно, мы не будем мириться с нападением террористов, дадим им самый решительный отпор», – отметила представитель МИД.

В Заевфратье также активизировалась запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*», начался рост протеста против притеснений курдских властей и ухудшение гуманитарной ситуации, сообщила дипломат.

Напомним, боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения. В сети появилось видео взрыва.