В Германии призвали ЕС создать защиту от расширения санкций США против «Северного потока – 2»

Объявленные госсекретарем США Майклом Помпео дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются попыткой шантажа, которая требует реакции Евросоюза (ЕС), необходимо создать механизм защиты компаний, говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики.

Председатель комитета Оливер Хермес заявил, что «США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов», передает ТАСС.

«ЕС не остается ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа. Еврокомиссия должна, как уже было заявлено, противодействовать всем нападкам извне на свой суверенитет и быстро представить список жестких мер», – подчеркнули в организации.

Хермес также указал на необходимость создать «эффективный механизм защиты европейских компаний, которые несправедливо затронут санкции США».

«Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США», – добавил он.

По словам главы Восточного комитета, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, инвестиции в проект «в размере 12 млрд евро, находятся под угрозой». Кроме того, все европейские потребители газа должны рассчитывать на дополнительные ежегодные расходы в размере до 4 млрд евро в случае отказа от поставок по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».

Он добавил, то в результате введенных ЕС санкций против России, германо-российская торговля потеряла ежегодно почти 20 млрд евро. Новые санкции «совершенно неприемлемы», считает Хермес.

Между тем в правительстве Германии заявили, что приняли к сведению высказывания Помпео о санкциях в отношении газопровода.

«Позиция правительства ФРГ в отношении «Северного потока – 2» была представлена много раз и остается неизменной», – добавили там.

Напомним, в среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В Кремле заявили, что угрозы Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.