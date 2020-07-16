Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 33 копейки – до 71,32 рубля, курс евро поднялся на 31 копейку, составив 81,3 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет до 43,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».