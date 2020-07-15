Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с бензопилой

В Нью-Йорке найдено обезглавленное тело 33-летнего бизнесмена Фахима Салеха, рядом с ним находилась электрическая бензопила, сообщают СМИ.

Салех приобрел в 2019 году квартиру за 2,25 млн долларов в Нью-Йорке, он являлся обладателем стартапа по доставке в Нигерию, и был связан со сферой венчурных капиталов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NY Daily News.

Источники в правоохранительных органах города сообщили, что детективы пытаются найти на теле погибшего улики.

Тело обнаружила сестра бизнесмена. Она пришла к нему в квартиру и нашла расчлененный труп.

Камера наблюдения в лифте запечатлела то, как за погибшим прошел человек в перчатках и маске. После того, как Салех вышел из лифта, он упал. Предполагается, что его могли застрелить или оглушить.

Полицейские отметили, что преступник действовал профессионально.

В декабре 2019 года в Подмосковье нашли обезглавленное тело 37-летнего москвича, труп найден неподалеку от автобусной остановки у деревни Никифорово.