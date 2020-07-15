Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за тест-системы по коронавирусу

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за поставку в ОАЭ тест-систем по коронавирусу.

«С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. М. Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Также политики обсудили ситуацию в Ливии, подчеркнув важность диалога по этому вопросу.

«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, последняя очная встреча Путина и Мухаммеда аль-Нахайяна проходила в октябре 2019 года.