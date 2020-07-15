В Госдуму внесли проекты о наказании за попытки отчуждения территорий России

В Госдуму внесены законопроекты, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России, а также об административных штрафах за призывы к этому, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству.

Законопроекты были внесены председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, передает ТАСС.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, за публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий России предусмотрен штраф для граждан – от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Напомним, Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом.

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