Всероссийским дайджестом вакансий воспользовались 10 тыс. выпускников

Более 10 тыс. российских выпускников воспользовались дайджестом вакансий «Время карьеры» за первые недели работы сервиса. Он помогает молодым людям подбирать для себя вакансии и стажировки.

Наибольшей популярностью у выпускников российских вузов пользуются вакансии и стажировки в науке, IT и масс-медиа. В поиске таких возможностей соискателям без опыта работы и помогает всероссийский дайджест вакансий, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сервис отличает ориентированность на соискателей без опыта работы, что особенно актуально для выпускников. С помощью дайджеста можно подобрать оптимальные предложения из общей базы в 100 000 вакансий исходя из профессиональной области, региона и типа занятости. Мы понимаем, что зачастую молодые ребята ищут работу с гибким графиком или в удаленном формате. Также важна возможность попробовать свои силы на стажировках или в волонтерских проектах – такие предложения доступны в дайджесте», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, «за первые недели работы дайджестом вакансий успели воспользоваться выпускники всех 85 регионов России». «Это более 10 тысяч ребят. 16,4% пользователей сервиса – жители Москвы.

Также возможностями трудоустройства активно интересуются выпускники из Свердловской области (9,8%), Санкт-Петербурга (8,8%) и Московской области (4,7%)», – добавил генеральный директор АНО.

Организаторами проекта «Время карьеры» выступает АНО «Россия – страна возможностей», Минобрнауки России, Уральский федеральный университет и hh.ru.

«Мы видим, что интересы выпускников соответствуют трендам рынка труда. Так, из 10 000 пользователей сервиса наибольшее число интересуется вакансиями в области науки и образования, педагогических специальностей (1 336 запросов; 11,3 % от общего числа) и информационных технологий (945; 8 %). На третьем месте по популярности сфера искусства, развлечений и масс-медиа (796; 6,8 %)», – поделился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Следующим этапом проекта «Время карьеры» станет всероссийский конкурс «Золотая стажировка». Уже в августе студенты российских вузов смогут подать заявку и пройти серию профессиональных тестов в онлайн-формате. 50 самых успешных участников получат возможность пройти стажировки в одной из ведущих российских и международных компаний по своему профилю.

Итоги проекта будут подведены во время всероссийской акции «Время карьеры», которая состоится в ноябре 2020 года одновременно в 30 городах России. Ожидается, что свои вакансии и стажировки участникам события представят более 200 работодателей.