Британский самолет провел многочасовой полет у границ России

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 провел полет у границ России в регионе Балтики, пишут СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов.

Британский Sentinel R.1 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел несколько полетов у границы Калининградской области, пролетев над Польшей, Балтикой и Литвой, передает «Интерфакс».

Всего самолет провел в небе более шести часов.

10 июля Sentinel R.1 также проводил разведку у границ Калининградской области. Тогда длительность полета составляла свыше пяти часов.