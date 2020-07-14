В ЕР назвали главной задачей партии работу по реализации положений Конституции

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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

Пожар полностью уничтожит один из крупнейших кораблей ВМС СШАФото: Zuma/ТАСС
Крупнейшую за десятилетия потерю понесли американские ВМС – пожаром практически уничтожен огромный универсальный десантный корабль. Это не первый подобный инцидент в ВМС США за последние годы – а значит, он является не случайностью, а тенденцией. И это очень плохая тенденция для американского военно-морского флота. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...
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    Порошенко готовит переворот?

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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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              14 июля 2020, 17:53

              Текст: Елизавета Булкина

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              На «Единой России» лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Конституцию, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

              На заседании генсовета партии он напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговой текст Основного закона, были подготовлены и внесены «Единой Россией», а результат общероссийского голосования – это выражение безусловной поддержки и доверия курсу президента.

              «Одновременно это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат», – приводятся слова Турчака на сайте ER.RU.

              По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия.

              «Все это основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, которые вместе с региональными отделениями должны заняться этой работой», – указал секретарь генсовета «Единой России».

              К примеру, проект «Чистая страна» должен представить план мероприятий по защите природы и животных. «Причем речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия как самое большое сообщество на всех уровнях власти должна в этом людям помочь», – уверен Турчак.

              Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи. «Проект «Здоровое будущее» должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь, акцент надо делать на сельских территориях», – указал он.

              Это и реформа трудового законодательства. «Нужно на деле защитить человека труда – не просто прописать в законе, а «на земле», в регионах дать четко понять работодателю, что труд человека – основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах», – отметил Турчак.

              Он отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. «Это ваша персональная задача. Задача постоянная – конкретные решения для людей в вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях», – резюмировал секретарь генсовета.

              Напомним, темами заседания генерального совета «Единой России» стало обсуждение программно-идеологических задач партии, а также выдвижение кандидатов на довыборы депутатов Госдумы.

              Раннее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции России Павел Крашенинников рассказал, как шла работа над изменениями в Основной закон страны.

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