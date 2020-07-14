В новосибирской школе решили создать «пространство-трансформер»

В новой школе в Новосибирске в рамках национального проекта запланировано строительство «пространства-трансформера» и атриума, сообщает региональное правительство.

Под контролем министерства строительства Новосибирской области в Новосибирске стартовало возведение школы по инновационному проекту, направленному на создание единого образовательного пространства, сообщается на сайте областного правительства.

Аудитории школы можно будет трансформировать под конкретные образовательные задачи, а вместо актового зала в здании расположится атриум.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, строительство новой школы по улице Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска (микрорайон «Европейский берег») будет реализовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье».

«Новая школа, рассчитанная на 825 учащихся, будет строиться по инновационному проекту, разработанному с учетом потребностей территории и современных требований образовательного процесса. Уже проведен аукцион на выбор подрядной организации на строительство школы, в конце июля планируется заключение госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ. Срок ввода школы в эксплуатацию – 2021 год», – отметил Иван Шмидт.

По проекту новое здание с нестандартной внутренней планировкой будет иметь компактную форму с минимальной площадью внешних фасадов. Рациональное использование геометрических параметров здания позволит оптимизировать его площадь в пересчете на одного ученика и за счет этого более эффективно использовать каждый квадратный метр площади школы. Нестандартный подход применен и при обустройстве внутренней планировки, которую можно будет трансформировать в зависимости от поставленных задач. В частности, конфигурация аудиторий предусматривает возможность изменения размещения обучающихся при проведении занятий, а актового зала в привычном понимании в новой школе не предусматривается вовсе. Вместо него – просторный атриум, который можно использовать для общих собраний, мероприятий и обучения.

Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов в 2020 – 2021 годах.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.