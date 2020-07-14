Армения отказалась связывать полеты Су-30СМ с эскалацией на границе с Азербайджаном

Полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении не связаны с эскалацией на границе с Азербайджаном, заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«Су-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.