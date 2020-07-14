В озере в Калифорнии нашли тело пропавшей звезды сериала «Хор»

Тело пропавшей звезды сериала «Хор» (Glee) Наи Риверы нашли в озере Пиру, сообщила полиция округа Вентура в американском штате Калифорния.

«В это трудное время наши сердца – с ее семьей, друзьями и поклонниками», – приводит РИА «Новости» текст сообщения шерифа.

Сообщается, что проведут вскрытие.

В полиции считают, что тонущая Ривера смогла спасти сына, но спастись самой ей не удалось. При этом нет оснований считать, что Ривера погибла в результате злого умысла.

Напомним, 33-летняя Ривера пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном на озере.

Сын Риверы, найденный в лодке, сообщил, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. В лодке также нашли спасательный жилет, на парковке остался автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри.