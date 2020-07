Лавров и Помпео обсудили саммит ядерной пятерки и Афганистан

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили возможность проведения саммита пятерки постоянных членов СБ ООН, сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Ортэгус сообщила, что Помпео провел телефонный разговор с Лавровым, они «обсудили созыв лидеров постоянной «пятерки» в ближайшем будущем, чтобы отметить 75-ю годовщину основания Объединенных Наций».

Также обсуждались «вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая Афганистан». Американская сторона «затронула вопрос обеспечения безопасности выборов», передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Американское издание The New York Times выступило с утверждением о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане. В Кремле назвали ложью статью New York Times. В Белом доме статью назвали безосновательной.