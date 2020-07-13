МИД выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

МИД России выступил с официальным заявлением, касающимся вооруженного конфликта, произошедшего на границе Азербайджана и Армении.

«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», – говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

Там добавили, что со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.