Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились в России многие годы, власти приступили к их решению, заявил в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

«Уже не раз говорил – проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая в том числе вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, одна из одобренных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».