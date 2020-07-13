В понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 18 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 24 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1-2 м/с, по области – с порывами до 12-17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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