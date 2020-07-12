Минобороны Армении сообщило о новом обстреле позиций со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении в воскресенье вечером сообщило о новом обстреле на границе со стороны ВС Азербайджана.

«Обстрел ведется из 82-миллиметровых минометов и танков в направлении Тавушской области», – приводит сообщение пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян ТАСС.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которых погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.