На крыше 20-этажного жилого дома в Иркутске произошел пожар

Пожар на крыше 20-этажного жилого дома тушат в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Пожар на кровле в многоквартирном 20-этажном жилом доме в городе Иркутске, проспект Жукова, 5. Сообщение поступило в 09.27 (04.27 мск)», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.

К месту пожара выехали все оперативные службы.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано. «В 10.36 (05.36 мск) – ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении.

С верхних этажей дома эвакуированы 18 человек. Пожарные проверили все квартиры ниже. Пострадавших нет. Установлено, что возгорание произошло на мансарде самого верхнего этажа. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Напомним, 29 июня в результате пожара в 22-этажном доме на Филевском бульваре Москвы погибли два человека.