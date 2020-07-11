Авиакомпания «Россия» начала расследование по протекшему потолку в самолете

Авиаперевозчик «Россия» инициировал расследование инцидента с протекшим потолком самолета, летевшим из Хабаровска в Сочи, в компании заявили, что жалоб от пассажиров не поступало.

В соцсетях и СМИ опубликовали видеозапись с пассажирами, которые сидят в самолете с раскрытыми зонтами. По этим данным, люди таким способом спасались от капавшей на них воды. Отмечается, что борт летел из Хабаровска в Сочи.

«Авиакомпания «Россия» проводит расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях... На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Ранее летевший из Екатеринбурга пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Симферополе. По данным СМИ, у пилотов в кабине погасли табло, и посадка проходила в ручном режиме.