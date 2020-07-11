Секретарь Зеленского отреагировала на слухи о своей беременности от президента

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она якобы беременна от президента страны.

«Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию», – заявила Мендель в своем Instagram.

Напомним, Зеленский проводил конкурс на должность своего пресс-секретаря. Кандидатам нужно было знать три языка, включая украинский и английский и иметь опыт в журналистике и публичной сфере.