Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, врач-диетолог Ольга Григорян заявила, что эталонного питания не существует, и даже кола с чипсами могут не нанести вреда организму.

«Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать еще сезонность: летом – ограничивать жирные блюда. В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», – сказала диетолог в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева перечислила продукты, которые нужно исключить из рациона для того, чтобы не допустить преждевременного старения.