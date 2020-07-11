Пытавшийся украсть Хартию вольностей из собора в Солсбери британец получил срок

Суд в британском городе Солсбери приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, который в 2018 году попытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора.

В заявлении полиции графства Уилтшир говорится, что «мужчина был помещен в тюрьму на четыре года после того, как его признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи в связи с инцидентом с Хартией вольностей в Солсберийском соборе», передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в 2018 году. Злоумышленник включил пожарную сигнализацию в соборе и, воспользовавшись неразберихой, попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором находился исторический документ.

Однако ему удалось разбить только внешнее стекло. Очевидцы схватили злоумышленника и удерживали до прибытия правоохранительных органов.

В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр Хартии не был поврежден. Сумма ущерба от его действий составила 14 тыс. фунтов стерлингов.

Отметим, что тогда к британскому городу Солсбери было приковано внимание всего мира после того, как в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В сентябре того же года власти Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города.