В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 18 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 25 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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