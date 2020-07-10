Посол Китая вызван в МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая из-за ситуации в Гонконге, сообщили в пресс-службе немецкого внешнеполитического ведомства.

«Китайского посла пригласили на беседу в федеральное министерство иностранных дел. Там статс-секретарь Бергер вновь изложил ему позицию федерального правительства. Федеральное правительство вместе со своими партнерами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьезно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права», – цитирует пресс-службу РИА «Новости».

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.