Краснокнижные растения вырубили на бывшей даче Сталина в Сочи

На территории бывшей государственной дачи Иосифа Сталина уничтожили растения, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края, сообщила ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная.

По ее словам, усадьба расположена в поясе смешанных широколиственных субтропических лесов колхидского типа – это единственные в России участки маквиса с ложнодроком монпелийским, занесенными в Красные книги России и Краснодарского края, передает «Интерфакс».

Ученый пояснила, что ранее большая часть этой исторической усадьбы была передана в собственность гражданина для строительства жилого дома. Позже прокуратура Сочи добилась отмены постановления о предоставлении участка из-за его незаконности, однако зарегистрированное право так и не было аннулировано, а участок перепродали организации ООО «Корпорация «Сочи».

Набережная отметила, что сегодня на участке начались строительные работы, после чего сочинское отделение РГО сообщило о вырубке зеленых насаждений в полицию курорта, написало заявления в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края.

«У нас есть информация, что на месте вырубки зеленых насаждений планируется возвести элитные апартаменты», – заметила Набережная.

В апреле впервые за 23 года был обновлен список Красной книги России.

Напомним, ранее в России планировалось провести полный учет численности белых медведей. В нашей стране есть три популяции белого медведя, каждая из которых занесена в Красную книгу.