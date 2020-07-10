Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным собором Святой СофииФото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

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              Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

              10 июля 2020, 13:09

              Текст: Алина Назарова

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              Кремль не располагает материалами дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, но понимает «повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

              «В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно. Мы такой информацией не располагаем», – сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова в большем объеме, чем просто определение о шпионаже.

              Он также выразил мнение, что закрытость дела Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором, передает РИА «Новости».

              При этом он отметил, что «понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги». «И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям», – заключил Песков.

              Ранее в пятницу глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью.

              Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. При этом защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

              Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Сафронова обжаловала его арест.


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