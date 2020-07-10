Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи сотовых операторов «Мегафон» и Yota столкнулись с проблемами в работе сети утром в пятницу.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов, перебои у «Мегафона» начались около 8.50 мск, а у Yota – в 8.29.

О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калининграда, Вологды, Иваново, Твери, Смоленска, Казани, Самары и некоторых других регионов.

Большинство пользователей «Мегафона» (48 %) испытывают проблемы с доступом в интернет, 43% пожаловались на перебои в мобильной связи, еще 7% – на сбой всех сервисов.

У пользователей Yota проблемы с подключением к интернету (93%) и с доступом к веб-сайту (6%).

Ранее сбой произошел в работе МТС.