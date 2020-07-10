Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

Банковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы, сообщил осведомленный источник.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», – приводит слова близкого к следствию источника ТАСС.

По его словам, в квартирах матери и сестры прошел обыск. «Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу», – добавил источник.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.