Оппозиционеров уличили в фальсификации экзитполов

Движение «Нет» и партия «Яблоко» утверждают, что их экзитполы показывают, что большинство людей голосуют против поправок в Конституцию. Однако выяснилось, что «независимые опросы» оказались сфальсифицированы.

В Telegram-канале «Медиатехнолог» опубликовано видео, как фальсифицируются результаты.

«После «плохих» утренних результатов прошла команда, и экзитполщики стали записывать людей «За» в графу «Нет». Часть удалось заснять на видео. С «Яблоком» все просто – у них листы и хорошо видно, что ставят, с «Открыткой» (движение «НЕТ») сложнее – они заносят данные через телефон, но и их смогли подснять», – говорится в Telegram-канале.

На записи видно, как участники опроса говорят, что проголосовали «за» поправки, однако активисты записывают их ответы в графу «против».

Напомним, по состоянию на 17.00 мск средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 62,89%. Политолог Олег Матвейчев отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что явка уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году – тогда она составила чуть более 54% избирателей.

Опрос ВЦИОМ показывал, что большинство проголосовавших в первые дни россиян поддерживают поправки в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».