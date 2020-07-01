Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.

«Так уж вышло, что в доставке продуктов совсем без пакетов пока обойтись нельзя. Поэтому наша задача – найти самый экологичный вариант», – отметила Васякина, пояснив, что компания совместно с экологами провела исследование о затратах ресурсов на производство, транспортировку, возможности повторного использования, способах утилизации, сообщает «Коммерсант».

Выяснилось, что бумажный пакет намного быстрее пластикового разлагается, однако для его производства необходимо в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии, а также в 1,8 раза больше ископаемого топлива.

В ноябре 2019 года в Greenpeace заявили, что бумажные пакеты не могут заменить пластиковые, так как при их производстве выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов.