Зампред ЦИК призвал не выдумывать информацию о голосовании

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что в процессе ввода данных о ходе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции обрабатывается большой объем информации, которая кому-то может быть непонятной. Однако следует уточнять данные в ЦИК, а не интерпретировать эту информацию по-своему, отметил он.

«Все, кто наблюдает за ходом общероссийского голосования, очень внимательно смотрят за тем, что происходит на информационных площадках. И каждую деталь, которую не понимают, начинают интерпретировать по-своему. Я уже сказал про данные из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать того, чего нет», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, блогер Алексей Навальный ранее опубликовал скриншот с данными Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», где утром в среду якобы была опубликована явка по некоторым регионам на 15.00 и 18.00. По его мнению, это связано с тем, что результат голосования якобы «определили еще три месяца назад».

Позднее в избиркоме Свердловской области заявили, что данные о вечерней явке появились в графах за 12.00, 15.00 и 18.00 в результате сбоя в системе ГАС «Выборы». Там пояснили, что цифра, которая попала в эти графы, – это итоги голосования в труднодоступных и отдаленных местностях.

Булаев со своей стороны подчеркнул, что члены ЦИК «всегда открыты и отвечают на вопросы». «Если у кого-то возникли сомнения по информации на сайте – ради бога. Могут быть технические ошибки, они случаются. Более 108 млн голосующих, 96 с лишним тысяч участков. Много информации собирается вручную с избирательных участков», – отметил зампред ЦИК.

«Тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает... Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним», – добавил Булаев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на 14.00 мск составила 59,6%. В частности, в Крыму явка к 12.00 составила 72,45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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