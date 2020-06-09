Местом домашнего ареста Ефремова стало одно из самых необычных зданий Москвы

Актер Михаил Ефремов будет отбывать домашний арест в квартире, которая находится в известном доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы, сообщают информационные агентства.

Судья Альбина Тимакова объявила в Таганском суде, что в качестве «места отбывания домашнего ареста» устанавливается дом «по адресу город Москва, Плотников переулок, 4/5», передает РИА «Новости».

Дом построен в 1907 году. Историки считают его одним из самых необычных зданий в городе. Дом называют «Домом с писателями», его фриз – композиция из фигур Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз.

Напомним, пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.